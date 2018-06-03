Ученые нашли связь между уровнем серотонина и терпением

Сегодня, 03:30

Исследователи из OIST сумели найти зависимость между терпением человека и уровнем серотонина в его организме. Заключения были сделаны путем исследования поведения мышей.

Японские ученые провели интересный эксперимент на терпение мышей с целью получения вознаграждения. Млекопитающие заглядывали в специальные области, где через какой-то промежуток времени они могли найти лакомство с определенной вероятностью наступления события.

Исследователи генетически активизировали часть переднего мозга, которая отвечает за продуцирование серотонина. Клетки, таким образом, начинали продуцировать белок, реагирующий на свет, что позволило увеличивать долю гормона.

Это делалось для того, чтобы проверить, влияет ли уровень серотонина на время ожидания лакомства, то есть на терпение. Выяснилось, что с вероятностью получения награды в 75% модифицированные мыши были терпеливее, чем мыши контрольной группы. Когда же вероятность наступления события составляла 25% и 50%, то количество вещества не влияло на время ожидания.

Ученые отмечают, что серотонин использовался ранее во многих экспериментах, но до сих пор его влияние на поведения не раскрыто полностью.