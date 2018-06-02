Учёные: Окисление океанов стало первопричиной развития живых организмов

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Миллионы лет назад планету Земля окутывала дымка из метана. Химическая энергия способствовала накоплению кислорода в атмосфере нашей планеты.

Кислород и послужил появлению фотосинтезирующих микроорганизмов. Благодаря им началось явление оксигенации. Ученый из Сиракузского университета (США) Вани Лу с группой других исследователей объяснили причину повышенной оксигенации в атмосфере Земли. В океане появилась жизнь. Пока ученым не ясно, когда именно мировой океан стали населять живые организмы, многие из которых живут и сегодня. Однако, выдвинуто предположение, что именно насыщение кислородом мирового океана послужило развитию многочисленных многоклеточных живых организмов.