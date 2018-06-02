Трое космонавтов возвращаются с МКС на Землю

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3 июня три космонавта вернутся на землю после более, чем полугодового пребывания на МКС. Это россиянин Антон Шкаплеров, уроженец США Скотт Тингл и Норишиге Канаи из Японии.

Начало события назначено на 1:30 утра. Тогда космонавты попрощаются с членами экипажа МКС и полетят на космическом корабле «Союз МС-07» на Землю. Понаблюдать это можно будет в трансляции от NASA. Если всё пройдёт по плану, в 8:40 утра космолёт должен будет приземлиться в степях Казахстана, как сообщает VistaNews.

Шкаплеров, Тингл и Канаи были частью экспедиции «МКС-55», после которой сразу же начинается «МКС-56». Уже прошла церемония передачи ключей от орбитальной лаборатории командиру нового экипажа, американцу Эндрю Фьюстелу. В новом составе появятся ещё Олег Артемьев и Ричард Арнольд.