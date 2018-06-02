Учёные: Периферийное зрение позволяет распознать эмоции на лице человека

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Данную теорию исследователи подтвердили путём практических экспериментов.

Британские учёные из Университета Восточной Англии доказали, что периферийное зрение позволяет распознавать эмоции на лице человека. В частности, люди могут улавливать улыбку.

Чтобы доказать свою теорию, специалисты провели практические эксперименты с привлечением 14 добровольцев. Респондентам показывали фотографии людей, которые демонстрировали различные эмоции. В частности, на снимках показывалась злость, страх, радость, отвращение и грусть. Как и ожидалось, в зависимости от расположения изображения в поле зрения человека, он мог распознавать эмоции лучше или хуже. Лучше всего это получалось, когда снимки держали в центральной части поля зрения. Между тем, периферийным зрением добровольцы также могли различать эмоции. Так, хорошо им удавалось уловить радость, удивление или страх.

Ранее мы писали, что ученые из Саратова разработали прибор для лечения близорукости. Исследователи отмечают, что аппарат имеет высокую эффективность, но стоит меньше, чем зарубежные аналоги.