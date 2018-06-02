Ученые уверяют, что продукты с ГМО абсолютно безопасны

Сегодня, 17:13

Специалисты сделали вполне ожидаемое заявление о том, что найти настоящие продукты «Без ГМО» практически невозможно. Однако ученые также объяснили, почему не стоит этого бояться.

Как уверяют эксперты, найти продукты, которые не содержат ГМО, все же можно, хоть и придется постараться. Однако цена на такие товары многим окажется не по карману. Все же большинство покупателей предпочитают приобретать продукты питания среднего качества и соответствующей цены. Но практически 70% товаров данной ценовой категории содержат продукты генной инженерии.

Специалисты успокаивают скептиков, утверждая, что для всех такие товары являются полностью безопасными. Единственное, с чем могут возникнуть проблемы – это аллергия на некоторые компоненты. Но в таком случае компания не несет ответственности за возникшие проблемы, потому что за индивидуальными особенностями должны следить сами покупатели.