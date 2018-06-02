SpaceX до конца года дважды отправит на орбиту ракету Falcon Heavy

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Коммерческое освоение космоса частным капиталом начнётся уже совсем скоро. Первопроходцем в этом вопросе станет компания Илона Маска.

SpaceX анонсировала, что до конца года дважды отправит на орбиту свою ракету Falcon Heavy. Один из стартов будет коммерческим. Он произойдёт в декабре 2018 года.

Оплата первого коммерческого запуска будет осуществляться телекоммуникационным гигантом Arabsat. Falcon Heavy выведет на орбиту его спутник.

В то же время то, как поведёт себя в космосе ракета Falcon Heavy с полезной нагрузкой, испытают до взлета.

Сообщается, SpaceX с помощью своего корабля отправит на земную орбиту космический аппарат ВВС США. Его предназначение неизвестно.

Ранее этот пуск анонсировали на лето 2018 года. Позднее военные настояли, чтобы он состоялся в октябре.

Впервые успешный запуск Falcon Heavy произошёл 6 февраля этого года. Новейшая ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал. Все её системы показали штатную работу, кроме второй ступени. Она разбилась при морской посадке.

Ранее сообщалось, что SpaceX может заключить до трёх контрактов на пуски Falcon Heavy в этом году. Один из них обязательно будет военным.