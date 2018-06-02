Ученые создали материал, способный восстановить зубную эмаль

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Ученым удалось разработать суперматериал (фторапатит). Белковая матрица восстановит зубную эмаль и предотвратит гниение зубов.

Эмаль, покрывающая внешнюю часть зуба, это самая твердая ткань в человеческом организме. Она способна выдерживать воздействие экстремальных температур, кислой пищи и напитков. Благодаря этому зубы служат нам не один десяток лет.

Зубная эмаль не регенерирует, как другие ткани, и ее потеря чревата зубной болью и выпадением зубов. Это актуально для половины жителей Земли.

Лондонским ученым из университета королевы Марии удалось создать фторапатит, структура и механические свойства которого очень близки к строению зубной эмали. Матрицей для синтеза стала белковая матрица, в которой задана концентрация упорядоченной фазы. Синтезированный материал тверже и прочнее костной ткани, однако, существенно мягче эмали. И все-таки, этот метод может быть использован в качестве основы для создания действенного способа направленного на регенерацию костей и эмали.

Руководитель группы профессор Альваро Мата и первый автор исследования Доктор Шериф Эльшаркави заявляют, что имеют возможность создавать стойкие к воздействию кислоты материалы, которые будут способны проникнуть в открытые дентинные микроскопические каналы для их менерализации и защиты, что снизит гиперчувствительность зубов.