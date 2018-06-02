В Волгограде эколог ищет инопланетный разум

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Владимир Лобойко предложил термин нооспатиум, который уже обладает авторским свидетельством. Специалист дал интервью «Волгоградской правде».

Эколог Владимир Лобойко, проживающий и работающий в Волгограде, ищет инопланетный разум. Для его определения в научных кругах ученый ввел термин нооспатиум. Лобойко поддерживает мнение Альберта Эйнштейна, согласно которому «Все в мире является энергией. Энергия лежит в основе всего».

Нооспатиум обозначает разум космоса или разум пространства. Эксперт считает, что при смерти тела мысли человека не умирают, а продолжают существовать в виде энергии вечно. Это мнение ничего не имеет общего с религией, рассказал Лобойко. Эколог обсудил и существование других цивилизаций на планете до появления человека, считая, что вселенский разум имеет предел терпения и если существо начинает благо использовать ради выгоды, то оно терпит кра