Учёные нашли ген, который сделал из обезьяны человека

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Специалисты уверены, что именно он около трёх с половиной лет назад начал направлять процесс эволюции предков современных людей.

Учёные из Университета Калифорнии в Санта-Крузе нашли ген, который, по их словам, сделал человека из обезьяны. Он, как утверждают генетики, относится к семейству NOTCH2NL и отвечает за ключевые особенности человеческого мозга. Данному гену Homo sapiens были обязаны своей развитостью и превосходством над другими животными. Специалисты уверены, что примерно три с половиной миллиона лет назад он начал «направлять» процесс эволюции предков человека в нужное русло, способствуя росту размеров его головного мозга, а также количеству активных нейронов в нём. Исследователи уже заявили, что провели ряд экспериментов, которые позволили подтвердить выдвинутую теорию.

Ранее учёные установили, что рису мешает бороться с вредителями серотонин. Исследователи заметили положительные изменения, как только затормозили соответствующий ген.