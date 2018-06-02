Россия хочет контролировать космический мусор с Новой Зеландии

Сегодня, 11:41

Пока что российские власти не делали запрос в эту страну, вопрос находится на стадии обсуждения. Отечественная станция может появиться и в Мексике, официальное решение ожидается в июне месяце.

Россия хочет контролировать космический мусор на своей станции с территории Новой Зеландии, но этот момент находится на стадии внутреннего обсуждения и запрос в государство пока не делался. Отечественные оптико-электронные станции контроля вакуумного пространства уже работают в ЮАР и Бразилии. С их помощью проводится поиск объектов, приблизившихся к космическим аппаратам на опасное для них расстояние.

Отмечается, что в июне российские власти ожидают решения со стороны Мексики касательно установления на ее территории станции.