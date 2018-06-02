В Китае успешно запустили новый сельхозспутник «Гаофэн-6»

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Новый космический аппарат будет использоваться в основном для изучения погоды и исследований в области сельского хозяйства.

Сельхозспутник «Гаофэн-6» запустили на северо-западе в Китае с космодрома Цзюцюань. На орбиту его вывела ракета-носитель «Чанчжэн-2D». Как отмечается в сообщении, запуск прошёл успешно в 12:33 по местному времени.

«Гаофэн-6» будет использоваться для исследований в области сельского хозяйства и изучения погоды.

Как отмечают китайские информагентства, вместе с сельхозспутником был запущен и научный экспериментальный спутник «Лоцзя-1».

Стоит также отметить, что 14 мая спутник «Гаофэн-5» вышел на связь с Землёй и передал учёным гигабайты данных. Таким образом, количество спутников Китая в космосе значительно усиливается и пополняется новыми аппаратами. Все они в основном рассчитаны на изучение нашей планеты.