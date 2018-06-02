Учёные доказали, что ночной перекус приводит к ожирению

Сегодня, 10:01

Учёные из Университета Аризоны исследовали влияние вредной пищи и ночных перекусов на сон. Специалисты отмечают, что такие привычки могут стать причиной бессонницы, ожирения и диабета.

В опросе специалистов приняли участие 3105 человек из 23 городов США. Исследования проводились по телефону, а основная масса вопросов была связана с привычкой есть по ночам. Также участников опрашивали о том, насколько хорошо они спят по ночам и имеются ли у них проблемы со здоровьем и лишним весом.

Около 60% всех участников рассказали о том, что регулярно едят по ночам. Две трети опрошенных отметили, что проблемы со сном становились причиной тяги к нездоровой пище. Специалисты отмечают, что все из пунктов опроса тесно связаны между собой. Вредная пища вдвое увеличивает желание есть по ночам.

Учёные советуют тщательно следить за качеством сна, так как он не менее важен, чем здоровое питание для общего самочувствия. Специалисты отмечают, что для здоровья будет полезно как отказаться от еды по ночам, так и от вредных блюд в целом.