Ученые впервые создали управляемых ДНК-роботов

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Специалистами из американского университета штата Огайо создана магнитная система управления роботами на основе ДНК. Сейчас эти нано-роботы уже могут стремительно передвигаться, а в недалёком будущем уже смогут лечить рак.

В исследованиях, опубликованными профессором Карлосом, говорится, что его коллеги добились ускорения отклика микро-роботов на команды с нескольких минут до считанных секунд. Таким образом, это позволяет увеличить непосредственный контроль над молекулярными ДНК-роботами. Ранее такое было нереальным и тратилось большое количество времени на перемещение молекулярных частиц и создания химической реакции для переноса ДНК.

Отрытый учеными метод магнитного управления, позволил ученым управлять роботами в режиме реального времени. Созданные нано-роботы существенно помогут медицине в практике доставки препаратов в больные клетки. Ученые полагают, что это открытие станет крупным прорывом в лечении рака и других заболеваний.