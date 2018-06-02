Над Финляндией заметили следящий за Россией «шпионский самолёт США»

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Конспирологи и сторонники существования НЛО сообщают, что за Россией в апреле следил сверхзвуковой шпионский самолёт ВВС США. Его обнаружили на границе Финляндии.

На платформе YouTube в конце апреля этого года было опубликовано странное видео. На нём запечатлён белый свет, парящий в грозовом небе на постоянной высоте. Как только автор видео приблизил изображение, стала различима форма объекта – НЛО был треугольной формы. Через несколько минут предмет исчезает, и видео обрывается.

Уфологи в комментариях стали вторить друг другу: этот объект невозможно перепутать, поскольку он в точности повторяет форму и поведение пресловутого TR-3B. TR-3B (TR-3 Black Manta) считают секретным шпионским сверхзвуковым самолётом ВВС США, который способен летать не только в небе, но и в космосе. Его замечали у МКС и над другими государствами. Однако конспирологи уверены, что теперь его миссией стала слежка за Россией с территории Финляндии.