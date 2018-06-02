Ученые: В теле человека находятся два мозга

Сегодня, 09:07

«Второй мозг» находится в кишечнике и работает автономно от ЦНС, состоящей из спинного и головного мозгов, исследование опубликовано в Science Alert. Открытие сделали австралийские ученые во главе с профессором Ником Спенсером, представляющим Университет Флиндерса.

Австралийские ученые провели эксперимент с лабораторными мышами, в результате было установлено, что и в теле человека находится два мозга. «Второй мозг» располагается в кишечнике и представляет собой кишечную нервную систему, состоящую из миллионов нейронов, которые управляют активностью желудочно-кишечного тракта.

По словам Ника Спенсера, система является сама себе мозгом и ее можно называть «первым мозгом», так как в ходе эволюции ЭНС появилась раньше ЦНС (центральная нервная система).

ЭНС представляет собой часть вегетативной НС, регулирующей работу гладких мышц внутренних органов, которые обладают сократительной активностью. Некоторые ученые выделяют ЭНС как часть метасимпатической НС по органной принадлежности ганглиев, вместе с кардиометасимпатической, везикулометасимпатической и уретрометасимпатической НС.