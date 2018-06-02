Специалисты: Наушники к 30 годам могут привести к потере слуха

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Специалисты Центральной больницы Миддлекса рассказали о вреде воспроизведения музыки в наушниках людьми моложе 30 лет. Громкость звука при таком прослушивании сравнима с взлетающим самолётом.

Наушники могут стать причиной потери слуха у молодежи, которая предпочитает слушать музыку слишком громко. В большинстве случаев уровень звука достигает около 120 децибел. Специалисты отмечают, что примерно так звучит самолёт во время взлёта. Распространённое использование наушников уже сказывается на слухе людей моложе 30 лет и даже привести к глухоте. Другой проблемой может стать частое посещение музыкальных концертов, ведь уровень громкости там также достигает высоких значений.

Специалист Центральной больницы Миддлекса Росбин Сайед отмечает, что необходимо предпринять меры уже сейчас, в противном случае к 2035 году число людей с проблемами слуха увеличится на 40% по сравнению с текущими показателями. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет начинает жаловаться на звон в ушах. Подобные проблемы встречаются у одного из десяти взрослых. Специалисты рекомендуют более бережно относиться к своему слуху и слушать музыку на более низкой громкости.