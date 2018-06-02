Учёные с помощью искусственного нерва заставили двигаться тараканью ногу

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Специалисты всего мира работают над созданием всё более совершенных протезов. В Южной Корее, похоже, удалось сделать настоящий прорыв в этой области.

Там учёные отрезали тараканью ногу, а потом заставили её двигаться. Сделали они это с помощью искусственного нерва, являющегося электронным аналогом настоящего.

Эксперты уверены, с применением подобной технологии возможно создание протезов, способных к тактильному восприятию действительности, подобно настоящим органам.

Для создания искусственного нерва учёные использовали датчики давления, передающие сигналы на специальный транзистор через осциллограф.