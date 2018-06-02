Учёные: Дезодоранты провоцируют рост раковых клеток

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Учёные рассказали о том, что синтетические дезодоранты могут оказаться вредными для человеческого здоровья. Они считают, что некоторые из ингредиентов, содержащихся в них, влияют на гормональный фон и могут стать причиной серьезных последствий.

Доктор Саймон Джексон, представляющий компанию «Modern Botany», изучил рынок дезодорантов, и удивился большому количеству синтетической продукции. Данный вид продукта имеет более низкую цену, чем его натуральные аналоги. Изучив состав синтетических дезодорантов, Саймон обнаружил в них химический антибактериальный агент. В большинстве случаев он представлен триклозаном, который с 2017 года запрещено использовать в США.

Данный химический агент встречается не только в дезодорантах, но также в мыле и различных бальзамах. Триклозан оказывает сильное влияние на гормоны, провоцирует и ускоряет рост раковых клеток. Специалисты отмечают, что данное химическое соединение повышает количество устойчивых к антибиотикам бактерий в носоглотке. Доктор Джексон отмечает, что существует большое количество натуральных дезодорантов, исключающих вредное воздействие на организм.