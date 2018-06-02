Ученые: Мозг каждого человека имеет дар предсказания

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Люди не осознают, что их мозг способен предсказывать боль еще до момента ее возникновения.

Канадские ученые собрали респондентов и разделили их на две бригады: одна получала болевой сигнал при разгибании руки, а вторая - при сгибании. Далее конечность помещали в передвигающуюся часть экзоскелета, положив руку на монитор. Спустя секунду на нем появлялась цель и экзоскелет принимался двигать конечность в ее направлении. Эксперты приводили в действие ноцицепторы на коже, незначительные пульсации вызывали болевые ощущения.

Дале руку сгибали и разгибали еще раз, но без техники и боли. Риск ощутить ее в мышце был выше, когда конечность двигалась при получении стимула, а не от него. Движения в сторону боли проходили медленнее, а период реакции выше. Во время нанесения повреждений рук лишнее движение приводит к боли и мозг это понимает. В таких случаях он старается предупредить организм избежать этого. Соответственно мозг каждого человека имеет дар предсказания, предупреждая болевые ощущения.