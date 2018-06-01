Ученые: Быстрая ходьба снижает риск преждевременной смерти

Вчера, 22:33

Исследователи доказали, что люди, которые предпочитают быстрый шаг, понижают преждевременную смерть от любых болезней на 24%.

Ученые из университета в Сиднее и школы общественного здравоохранения в Австралии провели эксперимент, по результатам которого выяснили, что быстрая ходьба – залог долголетия. Испытуемыми стали 50 255 тысяч британцев от 30 лет. Главными требованиями к участникам были отсутствие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также им нужно было пройтись хотя бы раз, на протяжении 4 недель, до опроса.

Затем на протяжении 2 лет исследователи собирали информацию о смертях участников от любых причин, а также отдельно анализировали смерть от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Оказалось, что в сравнении с людьми, предпочитающими размеренный шаг, люди со средней скоростью ходьбы уменьшили риск смерти от любых причин на 20%, а люди с быстрой ходьбой – на 24%.

Наиболее сильно эффект от ходьбы отразился на людях старше 60 лет. Так, риск от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшился на 46% у людей со средним темпом ходьбы, и на 53% - с быстрым темпом. Взаимосвязи между скоростью ходьбы и онкологическими заболеваниями обнаружить не удалось.

Быстрая ходьба, или спортивный шаг, помогает и борьбе с лишним весом. А велопрогулки предупреждают ожирение.