Учёные разрабатывают новый язык для общения с пришельцами

Сегодня, 21:22

То, что в глубинах Вселенной существуют разумные формы жизни, не подвергают сомнению большинство специалистов. Главным является понять, как с ними общаться, посылая сигналы и принимая их.

Сейчас учёные многих лингвистических университетов разрабатывают новый язык для возможности общения с пришельцами. Специалисты многих стран мира решили создать подобное средство коммуникации, которое сможет быть расшифровано нашими «братьями по разуму» в космосе.

Предполагается, что они первыми прибудут на нашу планету. Новый язык, когда они его изучат, поможет их быстрейшему контакту с людьми.

Разработки продолжаются уже более полувека. Контакты с внеземным разумом до сих пор не установлены. Возможно, этому препятствует язык, который не позволяет общение на разных уровнях развития цивилизаций.

В то же время, специалисты NASA уверены, новый язык для общения со внеземным разумом может быть разработан уже в течение ближайших двадцати лет.

Новый язык учёные предполагают испытать, используя мощные передатчики. С их помощью они отправят в дальние концы Вселенной информацию о том, что на Земле существует жизнь.

Они уверены в конечном успехе. Вопрос лишь во времени, когда состоится контакт с инопланетянами. Впрочем, они не исключают, что те сами игнорируют подобные позывы, считая нас низшими существами, за развитием которых нужно лишь наблюдать.