Ученые Пенсильвании считают, что микробы приносят пользу для почвы

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Ученые университета штата Пенсильвания опубликовали доклад о воздействии микробов на почву. Одной из главных функций микроорганизмов является перенос питательных веществ для растительной среды.

Эксперты из Общества почвоведения нашли несколько показателей благоприятного действия микробов. Одним из главных факторов взаимодействия одного из видов микробов и почвы, является переработка останков животных и растений. Благодаря этому происходит насыщение почвы минералами. Микробы второго типа "добывают" фосфор, кальций и калий из горных пород, чем сполна насыщают растения этими элементами. Организмы третьего вида сполна питают почву азотом.

Ученые полагают, что влияние микробов на земную флору сильно недооценено. Эти микроорганизмы качественно удобряют почву, насыщая её необходимыми элементами и природными соединениями.