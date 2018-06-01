Ученые: Обычное средство от грибка поможет вылечить рак

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Препарат способен уничтожать опухолевые клетки. После проведения опыта над мышами, медики протестируют лекарство и с участием людей.

Британские эксперты выяснили, что противогрибковый препарат убивает клетки рака. Препарат итраконазол может подойти для больных людей, которые страдают онкологией толстой кишки. При этом врачи хотят понять, вероятно ли совмещение лекарств с остальными видами лечения онкологическими болезнями.

Врачи утверждают, что опухоль состоит из различных типов клеток, часть которых не реагирует на химиотерапию, они могут возобновлять развитие рака, но итраконазол вовремя ликвидирует их, а также зловредную опухоль.