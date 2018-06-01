Спутник NASA сфотографировал на Марсе призрак рыжего кота

Сегодня, 20:56

На Красной планете живут не марсиане, а коты.

На новом снимке Марса от NASA уфологи увидели загадочный призрак, напоминающий силуэт кота. Его тело на фото полностью прозрачные, только присмотревшись можно понять, что по поверхности Красной планеты прогуливается кот. На цвет уфологи обратили внимание благодаря голове призрачного животного, которая имеет характерные очертания. Ученые-любители отметили, что на снимке NASA у рыжего кота-марсианина хвост стоит "дыбом", а голова развернута. Соответственно животное оглядывается.

Это говорит о том, что марсианский кот насторожен и чем заинтересован. Спутник NASA сфотографировал, как животное стоит на месте и заинтересовано смотрит в даль. Скептики высмеяли фантазию уфологов и заявили, что на снимке кратера Хейл изображены различные возвышенности с разнообразными расцветками. Рельеф только визуально может напомнить силуэт кота, на самом деле призраков животных на Марсе нет.