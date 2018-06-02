Учёные в ледяном мире Плутона нашли дюны из метанового песка

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Астрономы продолжают изучать тайны, которые постепенно открывает им Вселенная. Однако, чем больше их в процессе изучения открывается, тем больше появляется.

Новые фотографии показали, что на Плутоне имеются полосы. Учёные пришли к выводу, что это дюны, состоящие из метанового песка. То, что они находятся на этой планете, подтверждает, что через сублимацию возникновение подобных структур может происходить даже в мирах, чья атмосфера чрезвычайно разрежена.

То есть, дюны из метанового песка вполне вероятно найти также на Тритоне или Ио, чьи атмосферы имеют намного большую плотность.

Полосы на Плутоне были открыты благодаря зонду New Horizons. Этот аппарат пришёл в окрестности планеты в середине лета 2015 года. Его максимальное приближение к ней составило лишь 13 тысяч километров.

Это позволило сделать детальнейшие фотографии этого карлика, а также его спутников. Именно на них учёные впервые увидели, что на Плутоне имеются следы того, что напоминает ледяные реки и вулканы.

С Землёй, Титаном и Марсом эту планету, по мнению специалистов, роднит и ещё одна черта. Это дюны и барханы, изображённые в виде полос на поверхности в самых светлых регионах.

Ранее считалось, что они там не могут существовать. Реальность показала совершенно обратное. Некоторые из этих структур простираются на расстояние до 75 километров.