Учёные: Частое фотографирование стирает воспоминания из мозга

Вчера, 22:45

Истинную природу данного феномена исследователи объяснить пока не могут.

Любители делать снимки на фотоаппарат или камеру смартфона лишают себя воспоминаний, уверены американские учёные из Калифорнийского университета. Фотографирование, как показали исследования, стирает впечатления об определённом объекте или местности из мозга человека. Подтвердить данную теорию удалось благодаря ряду экспериментов с участием десятков респондентов. Все они были разделены на две группы. В первой были те, кто фотографировал всё вокруг, а во второй – кто непроизвольно рассматривал всё своими глазами. Оказалось, что представители группы фотографов не могут описать в деталях объекты или события, которые снимали. В то же время люди из другой группы обладали более качественными воспоминаниями. В результате удалось установить, что частое фотографирование стирает из мозга часть воспоминаний.

Учёные предполагают, что виновным в этом может быть некий психический фактор, который вынуждает человека перекладывать обязанность по запоминанию на другой предмет, коим является фотоаппарат или смартфон с камерой. Вместе с тем, дать действительно разумное и аргументированное объяснение данному феномену специалисты пока не могут.