Британец попал в другое измерение после удара молнии

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Врачи-гуманоиды в потустороннем мире оказали пострадавшему помощь.

Несмотря на высокую вероятность быть высмеянным в обществе, британец Питер Уильямс недавно признался, что однажды попал в прошлое, а именно в другое измерение. Мужчина оказался в другом времени после удара молнии. По его словам, он плохо помнит происходящее, однако точно может сказать, что сильный электрический разряд перенёс его в другое место. Люди, которые были одеты в одежду из другой эпохи, доставили его в больницу, где ему оказали первую помощь. Спустя время британец пришёл в себя и попытался отблагодарить медперсонал за спасение жизни, но вскоре очнулся в настоящем времени. К тому моменту он уже находился в современной больнице.

Ранее мы писали, что пробы отправить солдат в будущее обернулись в США неудачей. По некоторым данным, учёные пытались переместить добровольцев во времени, однако почти все они сходили с ума. В то же время есть основания полагать, что некоторые попытки имели некоторый успех.