В сети показали снимок Земли, сделанный новейшим спутником GOES-17

Сегодня, 19:10

NASA опубликовали первые снимки Земли с новейшего спутника, который предназначен для анализа океана и атмосферы.



Снимок Земли, сделанный с помощью новейшего спутника GOES-17, был создан с помощью программы ABI. Она сканирует планету в 16 спектральных диапазонах. Благодаря этому предоставляется возможность наблюдать за движением воздушных масс и разновидностей облаков.

Отмечается, что у системы есть проблемы с охлаждением детекторов. Это и есть причиной того, что спутник введен в строй не до конца. Однако социалисты отмечают удивительным то, что даже с проблемами системы охлаждения снимки сделаны в поразительно высоком качестве.

Спутник был запущен 1 марта 2018 года Космическим центром имени Кеннеди. Он значительно ускорил процесс сканирования, а также улучшил его качество, в отличие от спутника. который использовался ранее.