Учёные нашли более 100 потенциально обитаемых экзолун

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Астрономы полагают, что на некоторых из них условия для жизни могут быть даже лучше, чем на Земле.

Более 100 потенциально обитаемых экзолун нашли американские учёные из Калифорнийского университета при изучении данных, полученных от космического телескопа Kepler. Все они вращаются вокруг гигантских планет. Специалисты пока не берутся утверждать, есть ли на них жизнь, но считают, что это вполне возможно. На поверхности некоторых объектов могут быть условия для жизни ещё лучше, чем на Земле, уверены астрономы. Всё потому, что такие луны получают энергию не только от ближайшей звезды, но и от планеты, рядом с которой находятся, поскольку она также отражает излучение. В ближайшее время авторы исследования намерены выделить наиболее перспективные экзолуны и начать за ними наблюдение.

Ранее ученые нашли в созвездии Дракона потенциально обитаемую планету. Расстояние до неё составляет 21 световой год.