В РФ создали новый БПЛА для целей разведки

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Дроны получают в мире всё большее распространение. Учёные бьются над тем, как удешевить их производство и сделать беспилотники более универсальными.

В России специалисты создали новый БПЛА, предназначенный для целей разведки на тактическом уровне. Его особенностью является то, что он может быть использован, как в самолётной, так и вертолётной вариации.

БПЛА самолётного типа является высокопланом. Двигатель, который будет вращать тянущий винт, установлен в носовой части дрона. Взлётная масса нового аппарата будет составлять до 6,5 килограмм. Его полётное время – до 1,5 часов.

Беспилотник с вертолётным типом может быть оснащён четырьмя винтами, которые возможно установить на складных лучевых балках. Его взлётная масса и продолжительность полёта несколько меньше. Это, соответственно, 5,1 килограмм и 1 час.

Обе вариации оснащены системой связи российской разработки. Эффективный контроль над новым БПЛА возможен на удалённости в 15 километров. Также на него можно установить унифицированную систему наблюдения. С помощью неё человек может быть идентифицирован на дистанции в 1,5 километра в дневное время и 1 километр – в ночное.

Таким образом, в едином комплексе объединились БПЛА различных типов. Это существенно расширит возможности подобных беспилотников. В то же время, операторам потребуется дополнительная подготовка для их эксплуатации.