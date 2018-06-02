Сегодня, 04:15

БПЛА уже прочно вошли в современную жизнь, выполняя самые разнообразные функции, не ограничиваясь лишь разведывательными. Изобретатели постоянно совершенствуют их, чтобы те стали ещё более востребованными.

Во Франции изобрели дрон, меняющий свою геометрию. С помощью манипулирования формами, он сможет пролетать в очень узких проёмах.

Квадрокоптер, который создан во Франции специалистами, работающими в Национальном центре научных исследований, способен выстроить все свои роторы в одну линию.

Таким образом, его ширина становится меньше почти в два раза. После этого, подобный дрон получил возможность добираться в ранее недоступные ему места.

Сообщается, что поменять свою геометрию дрон сможет лишь за 0,3 секунды. Эту работу обслуживает специально написанное ПО. Оно готовит дрон к складыванию и обеспечивает, чтобы БПЛА во время пролёта препятствия минимально отклонялся от маршрута.

После того, как узкий проём будет преодолён, беспилотник восстановит своё функционирование в прежнем режиме.

При своих испытаниях новый дрон показал скорость преодоления узких препятствий в 2,5 м/сек. Величина максимального поворота – 15 градусов.

Складывающиеся дроны демонстрировались их изобретателями и раньше. Однако они не могли в этом состоянии летать, и оно применялось лишь для удобства транспортировки.