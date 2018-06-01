Экипаж МКС получит на пробу дуриан и фиолетовый рис прямиком из Таиланда

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Тайские фермеры надеются, что космонавтам придутся по вкусу блюда местной кухни, однако специалисты рекомендуют сперва отправить на орбиту пробную партию экзотической еды.

Экипаж МКС получит прямиком из Таиланда дуриан и фиолетовый рис, который им на пробу отправят местные аграрии, участвующие в проекте «Тайская еда космосу». Пресса, ссылаясь на тайское агентство геоинформатики и развития космических технологий, пишет, что продукты отправят на орбитальную станцию в июле 2018 года. Старт ракеты с грузовым кораблём для нужд МКС будет запущен с территории США. Фермеры надеются, что космонавтам понравится кухня Таиланда, однако специалисты предостерегают, что в космосе вкусовые рецепторы работают иначе, в связи с чем, на орбиту планируется сперва отправить небольшую партию экзотического блюда.

Ранее астронавт рассказал о способах доставки пиццы в космос. Один из участников космической миссии поведал, каким образом ему удалось заказать доставку популярного блюда прямо на МКС.