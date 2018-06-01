Учёные: Лондон может уйти под землю из-за землетрясений

Сегодня, 16:09

Учёные из Имперского колледжа обнаружили два крупных разлома в земной коре, проходящих под Лондоном. Из-за этого любое сильное землетрясение может стать серьезной проблемой для столицы Великобритании.

Английские специалисты отмечают, что разломы увеличиваются с каждым годом от 1 до 2 миллиметров. Одна из линий проходит практически под центром Лондона, другая – под восточной частью города. Доктор Ричард Гейл рассказал, что трещины довольно серьезные, а землетрясение магнитудой в 5 баллов может стать угрозой для столицы. Эксперт уточнил, что ежегодно в Лондоне происходят сотни подземных толчков, однако ощущают их лишь единицы.

Землетрясение в 6 баллов может стать причиной структурных изменений, приводящих к разрушению города. Учёные предложили комплекс мер и сооружений, которые позволят защитить город от сильных толчков на ближайшие сто лет. Они опасаются, что в случае слишком высокой сейсмической активности столица Великобритании может уйти под землю.