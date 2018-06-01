Ученые научились диагностировать рак до появления симптоматики

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Жидкостная биопсия позволит распознать злокачественную онкологию на ранней стадии, в разы повысив шансы на полноценное выздоровление.

Диагностировать рак до появления симптоматики ученые советуют с помощью анализа крови у больных 10 видами страшного недуга. Применив жидкостную биопсию, эксперты научились распознавать злокачественную онкологию на ранних стадиях. Революционная технология заключается в изучении следовых количеств ДНК пораженных недугом клеток. Метод жидкостной биопсии успел эффективно проявить себя при лечении рака поджелудочной железы и яичников.

В новом исследовании приняли участие около 2 тыс. пациентов. У 878 подопытных диагностировали онкологию. 59% человек не знали о наличии у себя рака легких, у 79% пациентов развивалась меланома. Эксперты продолжают совершенствовать новый метод диагностики.