"Опарыши лечат всё": Личинки мясной мухи помогут "убить" тропическую язву

Сегодня, 05:15

Ученые Санкт-Петербурга добились усиления воздействия антибиотиков. Личинка мясной мухи повысит эффективность лечения незаживающих ран.

Сотрудник государственного университета Санкт-Петербурга Сергея Черныш сообщил, что речь идет об усилении воздействия антибиотических препаратов, используемых для лечения инфекций, которые называют биопленочными. Как раз такие бактерии не позволяют вылечить около восьмидесяти процентов случаев хронической язвы и труднозаживающих ран.

С помощью молекулы, синтезируемой опарышем, сотрудники лаборатории смогли извлечь природный "антибиотик" для усиления воздействия лекарственных препаратов, которые относят к "антибиотикам последней надежды". Опыты, как заявляют ученые, прошли очень удачно: человечество получило небольшое преимущество для борьбы с суперстойкими бактериями. Как оказалось, "опарыши лечат всё", что только возможно, но для этого требуется еще множество исследований. Личинки мясной мухи помогут "убить" тропическую язву уже сейчас, возможно опарышам под силу приодолеть и распространение рака, но это наукой пока не доказано.