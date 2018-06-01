Учёные: Пищевой пластик ещё опасней, чем считалось ранее

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Содержащийся в нём стирол, как выяснилось, при длительном контакте повышает риск развития рака.

Датские учёные из Орхусского университета провели масштабные исследования, в ходе которых выяснили, что пищевой пластик, применяемый при изготовлении пластиковых бутылок и одноразовой посуды, ещё опасней, чем считалось ранее. По итогам наблюдений специалисты пришли к выводу, что содержащееся в нём химическое вещество стирол должно быть переведено из разряда «возможно канцерогенного» в разряд «скорее всего канцерогенного». Поводом для этого послужил тот факт, что у рабочих, которые взаимодействовали с данным соединением, за 15 лет работы на производстве в два раза вырос риск развития онкологических заболеваний. В прошлом считалось, что рак провоцируют содержащиеся в пищевом пластике химические субстанции бисфенол S и бисфенол A. Теперь же есть обоснованные доказательства того, что опасность пластиковых изделий ещё выше, чем считалось ранее.

Ранее мы писали, что на дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет. Учёные заявляют, что этот факт говорит о высоком уровне загрязнения Мирового океана.