Полиграф подтвердил рассказы экс-астронавтов NASA об НЛО

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В США ученые из Института биологии и биоакустики в Олбани (штат Огайо) проверили на детекторе лжи показания летавших в прошлом веке на Луну четырех американцев. Все они видели в космосе «тарелки» инопланетян.

Полиграф проверил рассказы об НЛО Базза Олдрина, второго человека на Луне, Гордона Купера, Эдгара Митчелла и Эла Уордена. Детектор лжи подтвердил сенсационные слова всех экс-астронавтов NASA, в частности, «легенду» Олдрина о мистической L-образной «тарелке».

В 1969 году космический корабль «Аполлон 11» летел к Луне. В определенный момент миссии вся команда разглядела в космосе НЛО. Более 40 лет Базз Олдрин не сомневался, что видел на горизонте именно инопланетную «тарелку». Однако сейчас экс-астронавт NASA нашел разумное объяснение мистическому L-образному свечению. Скорее всего, это было отражение Солнца от некой планеты, полагает Олдрин.

Мировых уфологов расстроило заявление участника миссии «Аполлона 11», ведь многие версии существования НЛО построены именно на его словах.