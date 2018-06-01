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Работы в этом направлении ведутся в России, Европе и США, сообщает Игорь Арбузов, гендиректор НПО «Энергомаш». Заправка ракетных двигателей метаном позволит сэкономить на полетах в космос.

В скором будущем в России ракеты планируют заправлять метаном с Марса и Луны. В энергетическом плане природный газ значительно превосходит керосин, который на сегодняшний день используют в ходе полетов в космос. Отмечается, что запасы метана превышают нефтяные.

По словам Игоря Арбузова, в России, Европе и США специалисты ведут разработки по созданию двигателя, который будет функционировать на метане. В РФ этим занимаются «Энергомаш» и Воронежское КБ Химавтоматики, уже провели внушительный объем опытно-конструкторских работ.