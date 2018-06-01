В Саратовской области учёные нашли останки древней черепахи

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Длина протостега достигала 3,5 метра. Животное питалось медузами, моллюсками и водорослями.

В Саратовской области нашли останки древней черепахи. Фрагменты костей черепа и пластин особи, относящейся к меловому семейству Protostegidae, протостега, обнаружили учёные из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина (СГТУ). Впервые это животное было описано в 1872 году. Тогда же останки одного из представителей семейства нашли в меловых отложениях в американском штате Канзас.

В длину такие черепахи достигали 3,5 метра. Как правило, они питались моллюсками, водорослями и медузами. Сами же они нередко становились кормом для акул и крупных морских ящериц-мозазавров. Где именно были найдены останки древней черепахи, а также какова дальнейшая судьба этих останков, в сообщении университета не говорится.

Не так давно мы писали, что фермеры случайно раскопали останки древнего слона. Возраст животного, по подсчётам учёных, достигает 8 миллионов лет.