Психологи выделили три типа людей с зависимостью от селфи

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Эпидемия фотографирования себя в разных позах и локациях всерьёз заботит специалистов.

Американские психологи из Калифорнийского научного университета определили разновидности людей с зависимостью от селфи. В ходе исследований удалось выделить три типа поведения человека, страдающего пристрастием самофотографированию.

Первый психотип характеризуется желанием сделать красочный снимок на фоне живописной местности. Такие люди обычно долго ищут подходящие локации и лишь после подбора нужного фона могут запечатлеть себя. Психологи уверены, что в данном случае «селфиманом» движет стремление к самоутверждению посредством публикации качественного фото в сети.

Второй тип отличается тем, что делает фотографии везде и постоянно. При этом такие люди массово рассылают свои снимки друзьям и знакомым, чтобы поделиться собственными эмоциями.

Больше всего вызывает тревогу у психологов третий тип любителей селфи. Эти люди зачастую стремятся запечатлеть себя во время какого-либо экстремального занятия. Нередко такие увлечения приводят к гибели человека.

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