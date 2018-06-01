Космонавтов МКС встретят челябинские военные

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На международной космической станции запланирована смена экипажа. Астронавтов, которые отправились на Землю, должны встретить военные.

С международной орбитальной станции 3 июня должен вылететь модуль с космонавтами, которые уже выполнили свою миссию на орбите. Известно, что на Землю отправляется три человека, а их приземление запланировано в Казахстане. Специально для встречи космонавтов из авиабазы Упрун вылетел поисково-спасательный отряд, который и встретит астронавтов.

Сообщается, что посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемо корабля «Союз МС-07» произойдет возле города Жезказген (Казахстан). На землю вернутся участники экспедиции МКС – 54/55, в состав которой входили Антон Шкаплеров (Россия), Скотт Тингл (США) и Норишиге Канаи (Япония).

Для их встречи вылетели восемь военных вертолетов Ми-8, которые приписаны к Центральному военному округу. Также к предполагаемому месту посадки космонавтов отправились самолеты Ан-12, на борту которых находятся четыре специальные поисковые машины-амфибии. Всего в состав делегации вошло около 200 человек личного состава. Челябинские военные будут искать приземлившихся астронавтов в степях.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что два вертолета Ми-8 в Казахстане провели разведывание территории, на которую должна приземлиться капсула с космонавтами.