Британские ученые перепутали 2,1-тысячелетнюю мумию ребенка с мумией сокола

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Исследователи Университета Западного Онтарио с помощью технологии микрокомпьютерной томографии получили изображения высокого разрешения окаменелого кокона. Уникальной находкой из прошлой эры оказался человеческий плод.

В 1925 году в британский Музей Мейдстоун на хранение поступило окаменелое тело. Останки жителя прошлой эры были размещены на напоминающем фигуру сокола картонаже, поэтому ученые перепутали 2,1-тысячелетнюю мумию ребенка с мумией хищной птицы. Лишь в наши дни британские исследователи смогли получить посредством технологии микрокомпьютерной томографии изображения высокого разрешения, оставив кокон без повреждений.

Мумией оказался человеческий плод, погибший на 23-28 неделе вынашивания. Предполагается, окаменелый ребенок стал жертвой внутриутробного порока развития. Впоследствии его мумифицировали египтяне.