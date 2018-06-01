Учёные определили новый способ продления жизни

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С давних пор лучшие умы задумывались над разнообразными способами, с помощью которых возможно увеличение продолжительности пребывания человека в числе живых. Были среди них и очень экзотические.

Канадские учёные, работающие в Университете Макгилла, определили новый способ для продления человеческой жизни. Этому могут поспособствовать симбиотики. Так называют смеси, в состав которых входят пробиотики и травы, богатые полифенолами.

Специалисты проводили свои эксперименты на плодовых мухах Drosophila melanogaster. По тому, как у них организован метаболизм, они похожи на млекопитающих почти на 70%.

В качестве пищи одним давали симбиотики, другие получали естественный корм. Средний срок жизни мух в опытной группе составил 66 дней. В обычной – лишь 40.

В группу используемых для приготовления смеси трав вошли терминалия, бибхитака и эмблика.

Учёные поясняют достигнутый результат по продлению жизни тем, что у мозга и кишечника имеется двунаправленная система связи. То, в каком состоянии находится микробиота в желудочно-кишечном тракте, оказывает воздействие на нервную систему. Помимо того, она отодвигает сроки развития старческих нейродегенеративных заболеваний.

Однако специалисты не решаются утверждать, что, если человек начнёт принимать симбиотики, это покажет такой же поразительный эффект, как у мух.