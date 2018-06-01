За Млечным Путем астрономы открыли нейтронную звезду

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Объект найден при изучении снимков, сделанных обсерваторией «Чандра» и телескопа VLT в Чили.

По мнению астроном, нейтронная звезда вне пределов галактики Млечный Путь относится к редким видам светил, которые обладают слабым магнитным полем, не имеющих звезды-напарника.

Обнаруженная нейтронная звезда располагается в туманности Тарантула внутри галактики Большое Магелланово облако. В границах данного скопления звезд имеется так называемый «морской конек»: район с наиболее активной фазой возникновения космических объектов. В Европейской южной обсерватории сообщают, что изучение процессов, происходящих в Тарантуле, окажет помощь в мониторинге эволюции галактик во Вселенной. Исследование как открытой нейтронной звезды, так и туманности продолжается.