Ученые: "Очкарики" умнее людей с полностью здоровым зрением

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Ученые обнаружили почти 150 локусов, имеющих связь с психическим и неврологическим развитием, а также болезнями сердца и патологией зрения.

Медики обнаружили взаимосвязь между когнитивными особенностями участников их эксперимента и генетикой предрасположенности заболеваниям и состоянием, не связанным с особенностями развития. В ходе опыта эксперты Эдинбургского университета нашли негативное сопоставление между уровнем интеллекта и сильным артериальным давлением, а также вероятным развитием у них сердечных приступов. Отрицательный фактор говорил о том, что среди лиц с высоким уровнем интеллекта генетическая предрасположенность к таким недугам была заметно ниже. Ученые, помимо того, проследили позитивную корреляцию между умственными способностями и близорукостью, а отрицательную между дальнозоркостью и степенью интеллекта. Это говорит о том, что люди, вынужденные носить очки, умнее, чем другие.

Ученые заметили, что уровень развития играет существенную роль в жизни человека и здоровье, поэтому поиск генетических ассоциаций является важной задачей для науки. Также находятся и предпосылки в генетике иных параметров человеческого познания: к примеру, расположенности к наградам и призам.

Интеллект - это наследственность. В пользу этой теории свидетельствуют прежние эксперименты, доказавшие, что в организме имеются 500 генов, которые передают от родителей детям 80% микроэлементов, ответственных за когнитивные способности.