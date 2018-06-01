23-летняя девушка с влагалищем из рыбьей кожи впервые занялась сексом

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Бразильские хирурги помогли девушке родившейся без влагалища из-за врождённого заболевания. Специалисты из Федерального университета Сеары смогли при помощи рыбьей кожи дать шанс 23-летней жительнице Бразилии почувствовать себя «настоящей женщиной».

Жусилен Мариньо родилась с заболеванием, которое встречается крайне редко. Однако узнать об этом она смогла только во время одного из обследований в больнице в возрасте 15 лет. Вместо влагалища у девушки была только соединительная ткань. При этом медицинские работники отметили, что половое созревание прошло для Жусилен без проблем. Впервые заняться сексом жительница Бразилии смогла в 23 года, после вмешательства хирургов.

При помощи рыбьей кожи специалистам из Федерального университета Сеары удалось воссоздать структуру тканей, и после операции у девушки появилась та часть органов, которая отсутствовала при рождении. Спустя три месяца после хирургического вмешательства девушке разрешили заняться сексом. Жусилен рассказала, что ей было достаточно страшно при первом интимном контакте, но всё прошло удачно, а сама она ощутила себя «настоящей женщиной».