Учёные: Космонавты с лишним весом испытывают больше проблем со здоровьем

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Учёные Американского физиологического общества исследовали влияние лишнего веса на состояние здоровья космонавтов на орбите. Результатами своей работы они поделились в American Journal of Physiology—Regulatory, Integrative and Comparative Physiology.

Исследования показали, что лишняя масса астронавта может стать причиной проблем со зрением. Из-за микрогравитации у некоторых из них может развиться особый глазной синдром. Ухудшение зрения вызвано структурными изменениями, провоцирующими отёк зрительного нерва, проблемы с кровообращением в сосудах задней части глаза. Это может стать причиной резкого и значительного снижения зрения космонавтов.

Вся проблема лишнего веса в космосе связана с тем, что на тело перестаёт воздействовать привычная гравитация. Распределение массы происходит на различные структуры, такие как кости, мышцы и внутренние органы. Всё это даёт организму правильно функционировать. При нахождении в космосе космонавты перестают ощущать на себе привычную гравитацию, что нарушает взаимодействие тканей между собой, но масса тела остаётся прежней. Именно по этой причине люди с лишним весом испытывают больше проблем.