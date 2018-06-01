Учёные: Тёмная энергия способствовала мирозданию

Сегодня, 07:05

Вселенная продолжает увлекать её исследователей своими тайнами. Некоторым из них, как кажется экспертам, удаётся пояснить на уровне нынешнего развития знаний на Земле.

Тёмная энергия, наличие которой уже не отрицают современные учёные, является одной из основных тем их исследований. Специалисты полагают, она располагает электризованными частицами, что ранее ставилось под сомнение, и способствовала мирозданию.

Загадкой было то, почему видимые материи Вселенной обладают свойством к сверхбыстрому охлаждению. Также учёные не до конца понимают, как у формирования звёздных и галактических объединений может происходить столь быстрое формирование.

Сейчас они склонны связывать это с электризованными частицами. То есть, тёмная энергия обладает электрическим зарядом. Очень слабым, но не нулевым.

По их подсчётам, он в миллионы раз меньше, чем тот, которым располагает электрон. Такой «мизер» невозможно обнаружить даже с помощью ускорителя частиц.

В то же время радиосигналы из Вселенной позволяют предположить, что тёмная энергия подобными частицами располагает. К такому выводу пришли учёные, работающие в США в Гарвардском университете.

Им удалась фиксация следов звёзд, которые существовали во Вселенной через 180 миллионов лет после того, как состоялся Большой Взрыв.

Следовательно, их возникновением могла быть дата мироздания. Почему это стало возможным, пока остаётся большим вопросом.