Учёные уверены, что гендерное равенство в науке будет достигнуто в ближайшем будущем

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В Университете Саншайн-Кост в Австралии было проведено исследование на тему гендерного равенства в науке. По словам специалистов, проблему неравноправия можно решить благодаря простому контрольному списку.

Несмотря на то, что женщины достаточно часто занимают место преподавателя в школе или университете, только 20% удается достигнуть высоких должностей в научной среде. Журнал «The Conversation» опубликовал данные об исследовании во главе с Домиником Потвином, которое гласит, что равенство в науке – это вполне достижимая цель.

Однако гендерное равенство означает не равное количество мужчин и женщин на руководящих должностях в каждой отдельной сфере. Считается, что куда вероятнее, научные направления будут поделены на те, где будет преобладать какой-то один пол. Например, в зоологии в 33% случаев высокую должность займет женщина.

В результате эксперты составили контрольный список гендерного равенства. Если руководитель придерживается данной системой, то он сможет достичь реальных условий, когда труд, как мужчины, так и женщины будет оценен одинаково. При этом жалобы, награды, поощрения и повышения должны даваться исключительно за профессиональные заслуги уже в ближайшем будущем.