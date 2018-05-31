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Сведения о сверх способностях детей, рожденных в Японии после атомной бомбардировки США, давно будоражили сознание представителей альтернативной науки. Теперь, уфологи выяснили, что уникальные возможности передаются через поколения.

Недавно уфолог Тошитаро Ямагучи представил миру доказательства необъяснимого пока научного феномена. Японский подросток телепатически пообщался с НЛО, при этом некий 16-летний Идо, всегда знал, в каком месте приземлится неопознанный летающий объект, а главное, с какой целью он посетит Землю. В качестве доказательства Ямагучи представил четыре фото, сделанные за короткий срок в разных регионах Японии, где Идо запечатлел пришельцев.

Ученые, не отрицая факта «странностей» в психике мальчика, все же отмечают, что доверять таким фотографиям, привязанным к времени и месту, не стоит до детального анализа снимков. Тем более, что самого Идо, пока не обследовали профессиональные врачи. Уфолог, после такого заключения, обвинил представителей «закостенелой» научной среды в «близорукости» и предрек полное бессилие в случае вторжения инопланетных захватчиков.